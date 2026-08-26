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Україна вивела з ладу 8 із 10 найбільших складів Wildberries

10:55 26.08.2026 Ср
2 хв
Що з двома іншими складами?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Україна вивела з ладу 8 із 10 найбільших складів Wildberries (Getty Images)

Українські удари починаючи з липня вивели з ладу 8 із 10 найбільших складів Wildberries у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".

У ніч на 26 серпня ЗСУ завдали нового удару по складах Wildberries. Цього разу було атаковано логістичний центр компанії в Тамбовській області, який після удару припинив роботу.

Судячи з повідомлення місцевої влади, комплекс повністю або майже повністю згорів. Це восьмий із 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу, виведених з ладу ударами з середини липня.

До цього українські удари вивели з ладу 7 найбільших складів Wildberries:

  • у підмосковних Електросталі та Коледіно (площа обох становила по 250 тисяч кв. м) - перший повністю згорів після атаки 18 липня, другий припинив роботу після ударів і пожежі 16 серпня;
  • у Новій Усмані Воронезької області (156 тисяч кв. м) - не працює після атаки 11 серпня;
  • у Красному Бору в Ленінградській області (154 тисячі кв. м) - припинив роботу після атаки 4 серпня;
  • в Алексині Тульської області (150 тисяч кв. м) - не працює після атаки 5 серпня;
  • у селищі Новосемейкіно Самарської області (128 тисяч кв. м) - не працює після атаки 2 серпня;
  • у Собінському районі Володимирської області (119 тисяч кв. м) - не працює після атаки 3 серпня.

Піддавалися атакам, але продовжують працювати склади в Єкатеринбурзі (157 тисяч кв. м) і Татарстані (150 тисяч кв. м).

Таким чином, із 1,6 млн кв. м площі десяти найбільших складів Wildberries виведено з ладу вже понад 1,3 млн (понад 81 %).

Останні удари по Wildberries

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня українські дрони повторно уразили логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області Росії. На об’єкті спалахнула пожежа.

Склад у Котовську вже зазнавав ураження 18 липня - тоді внаслідок пожежі загинули 7 співробітників, а сам об’єкт тимчасово призупиняв роботу.

За підсумками "Коаліції бажаючих" світові лідери дійшли висновку, що українські "далекобійні санкції" по Wildberries зможуть примусити Росію сісти за стіл переговорів.

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