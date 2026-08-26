Украина вывела из строя 8 из 10 крупнейших складов Wildberries

Украинские удары начиная с июля вывели из строя 8 из 10 крупнейших складов Wildberries в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство".
В ночь на 26 августа ВСУ нанесли новый удар по складам Wildberries. На этот раз был атакован логистический центр компании в Тамбовской области, после удара прекративший работу.
Судя по сообщению местных властей, комплекс полностью или почти полностью сгорел. Это восьмой из 10 крупнейших логистических центров маркетплейса, выведенных из строя ударами с середины июля.
До этого украинские удары вывели из строя 7 крупнейших складов Wildberries:
Подвергались атакам, но продолжают работать склады в Екатеринбурге (157 тысяч кв. м) и Татарстане (150 тысяч кв. м).
Таким образом, из 1,6 млн кв. м площади десяти крупнейших складов Wildberries выведено из строя уже более 1,3 млн (более 81%).
Напомним, в ночь на 26 августа украинские дроны поразили логистический хаб Wildberries в Котовске Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар.
Склад в Котовске уже потерпел поражение 18 июля - тогда в результате пожара погибли 7 сотрудников, а сам объект временно приостанавливал работу.
По итогам "Коалиции желающих" мировые лидеры пришли к выводу, что украинские "дальнобойные санкции" по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.