Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries, - Міноборони

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня українські дрони FP-1 уразили великий логістичний комплекс Wildberries у Коледино Московської області. Після удару на території складу спалахнула масштабна пожежа.

Також 14 серпня ЗСУ вдарили по великому складу Wildberries за 150 км від Москви.

Раніше супутниковий знімок показав наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані - вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі, приблизно п'яту частину всього комплексу.