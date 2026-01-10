Україна вивчає план США щодо буферної економічної зони, - Зеленський

За його словами, йдеться не про масштабну угоду про вільну торгівлю, а про локальну ініціативу, яка стосується безпосередньо зони бойових дій.

У разі реалізації проєкту така зона могла б з’явитися на територіях, звільнених після відведення військ, і функціонувати за спеціальним правовим та податковим режимом.

"Формат складний, але справедливий", - зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що цей підхід передбачає симетричні кроки з боку Росії та потребує широкого обговорення всередині України.

За одним із варіантів, вільна економічна зона могла б бути створена на окремих територіях Донбасу і стати компромісним рішенням, яке вимагало б від обох сторін відведення військ на безпечну відстань для відновлення нормального життя.

Водночас Зеленський окреслив і альтернативний сценарій, який передбачає припинення бойових дій без відведення військ, із подальшим вирішенням спірних питань дипломатичним шляхом.

Президент також підкреслив, що дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії.

Водночас він повторив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, навіть якщо відновлення повного суверенітету над ними відбудеться у майбутньому.