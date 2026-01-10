RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина изучает план США по буферной экономической зоне, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Facebook zelenskyу.official)
Автор: Марина Балабан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина изучает предложенный США план создания свободной экономической зоны, которая может появиться между украинскими и российскими войсками в случае достижения перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, речь идет не о масштабном соглашении о свободной торговле, а о локальной инициативе, которая касается непосредственно зоны боевых действий.

В случае реализации проекта такая зона могла бы появиться на территориях, освобожденных после отвода войск, и функционировать по специальному правовому и налоговому режиму.

"Формат сложный, но справедливый", - отметил Зеленский.

Президент пояснил, что этот подход предусматривает симметричные шаги со стороны России и требует широкого обсуждения внутри Украины.

По одному из вариантов, свободная экономическая зона могла бы быть создана на отдельных территориях Донбасса и стать компромиссным решением, которое требовало бы от обеих сторон отвода войск на безопасное расстояние для восстановления нормальной жизни.

В то же время Зеленский очертил и альтернативный сценарий, который предусматривает прекращение боевых действий без отвода войск, с последующим решением спорных вопросов дипломатическим путем.

Президент также подчеркнул, что действия России свидетельствуют о ее неготовности к настоящей дипломатии.

Вместе с тем он повторил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, даже если восстановление полного суверенитета над ними произойдет в будущем.

 

Свободная экономическая зона в "мирном плане" США

Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".

Сначала предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

Как пояснил Владимир Зеленский, РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.

В то же время он отметил, что США хотят референдум, но, по его словам, на голосование следует будет выносить весь документ, а не отдельный вопрос.

Как писало РБК-Украина, сначала Зеленский заявлял, что вопрос территорий должен решать народ Украины через выборы или референдум. Впоследствии он отмечал, что вопрос референдума пока не стоит, а на переговорах украинская команда ищет пути решения.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине