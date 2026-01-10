Украина изучает план США по буферной экономической зоне, - Зеленский

По его словам, речь идет не о масштабном соглашении о свободной торговле, а о локальной инициативе, которая касается непосредственно зоны боевых действий.

В случае реализации проекта такая зона могла бы появиться на территориях, освобожденных после отвода войск, и функционировать по специальному правовому и налоговому режиму.

"Формат сложный, но справедливый", - отметил Зеленский.

Президент пояснил, что этот подход предусматривает симметричные шаги со стороны России и требует широкого обсуждения внутри Украины.

По одному из вариантов, свободная экономическая зона могла бы быть создана на отдельных территориях Донбасса и стать компромиссным решением, которое требовало бы от обеих сторон отвода войск на безопасное расстояние для восстановления нормальной жизни.

В то же время Зеленский очертил и альтернативный сценарий, который предусматривает прекращение боевых действий без отвода войск, с последующим решением спорных вопросов дипломатическим путем.

Президент также подчеркнул, что действия России свидетельствуют о ее неготовности к настоящей дипломатии.

Вместе с тем он повторил, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, даже если восстановление полного суверенитета над ними произойдет в будущем.