Україна висунула умови G7 перед виділенням 50 млрд доларів, - Мінфін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства фінансів України Сергія Марченка в ефірі телемарафону.

Ключові умови

В першу чергу, Марченко запропонував дочекатись комюніке за результатами саміту лідерів "Великої сімки" (G7). Після цього розпочнеться технічна робота, яка допоможе структурувати рішення щодо виділення коштів правильно. Київ, своєю чергою, також був залучений до розв'язання цього питання та мав свої ключові умови:

Україна повинна отримати кошти в цьому році;

кошти повинні носити безумовний характер;

кошти повинні бути спрямовані на будь-які цілі й видатки, яких потребує Україна.

"До нас дослухалися і я сподіваюся, що в технічному рішенні, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек - конфіскація активів, на якій ми також наполягали", - додав міністр.

Кошти відкривають для України 2025 рік

За словами Марченка, без рішення щодо виділення 50 млрд доларів, 2025 рік виглядав для України абсолютно незакритим не тільки в частині військових видатків, а й соціально-гуманітарних.

"В нас не було тих запевнень, які були потрібні. Зараз, ми ці запевнення, сподіваюся, отримали й технічні команди напрацюють ці рішення й далі в нас є перспектива сформувати бюджет на 2025 рік для того, щоб він передбачав всі необхідні нам видатки", - розповів Марченко.

Заморожені активи Росії

Після початку повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації на територію України, Захід заблокував активи країни терориста. Розмір активів становить близько 300 млрд доларів, втім точної цифри немає. Зрештою питання передачі коштів "застрягло" через страх окремих союзників щодо ризиків.

Вчора ж, 13 червня, лідери країн G7 домовились про передачу Україні 50 млрд доларів, для яких будуть використані відсотки від заморожених активів Російської Федерації.