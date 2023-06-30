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Україна висунула перші звинувачення щодо депортації Росією дітей-сиріт

Фото: Україна висунула перші звинувачення щодо депортації Росією дітей-сиріт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це перші підозрювані, яким України висунула звинувачення, стверджуючи, що країна-окупант незаконно вивезла на тимчасово окуповану або ж на власну територію більше 19 тисяч дітей.

Звинувачення були висунуті в результаті розслідування, що було проведено у співпраці з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Зазначається, що 48 дітей-сиріт у віці від одного до чотирьох років були незаконно вивезені з південного міста Херсон у вересні та жовтні й перевезені до Москви та окупованого Росією Криму. У разі доведення, це буде порушенням законів і звичаїв війни відповідно до Женевських конвенцій 1949 року.

"Ми не знаємо, як почуваються ці діти, в яких умовах вони утримуються, яка їхня доля. Можливо, вони були незаконно усиновлені громадянами Росії, або вивезені до російських установ, - заявила начальник управління захисту інтересів дітей Генеральної прокуратури України Юлія Усенко.

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

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