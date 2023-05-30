Україна виступає проти заборони на імпорт зерна в ЄС і пропонує шукати ринкові рішення

Україна вважає, що рішення ЄС ввести заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції до п’яти країн ЄС не є правильним. Тому наразі йдуть пошуки ринкових рішень для цієї проблеми.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в Брюсселі.

"Сьогодні ми мали зустріч з багатьма міністрами та представниками Єврокомісії. Ми виклали нашу позицію щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції після 5-го червня. Ми проти цього, це не добрий шлях", - розповів міністр.

За його словами, вже за декілька тижнів заборона на імпорт призвела до величезних труднощів із функціонуванням зернового коридору. Їх наслідком стало те, що українська сторона не могла завантажувати судна зерном протягом десяти днів.

"Ми дуже вдячні нашим турецьким партнерам та Об’єднаним Націям, а також всім іншим партнерам за можливість продовжити дію цього коридору ще на кілька наступних місяців. Водночас ми розуміємо, що росіяни уважно відстежують цю ситуацію, вони намагаються скористатися нею. Ми не хочемо дати їм можливість цим скористатися", - сказав Сольський.

Зернова угода

У липні 2022 року почав дію так званий "зерновий коридор", який відкрив для судноплавства три порти Великої Одеси. Завдяки цьому Україна змогла вивезти більше 30 млн тонн продовольства.

17 травня 2023 року Україна, Росія, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй в черговий раз досягли угоди про продовження "зернової угоди".

Також з 2 травня по 5 червня 2023 діє регламент ЄС, що забороняє вільний обіг насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України в Болгарію, Польщу, Румунію, Угорщину та Словаччину. Але ці продукти можуть провозитись транзитом через території цих п'яти країн.

Раніше Єврокомісія виділила 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна