Украина выступает против запрета на импорт зерна в ЕС и предлагает искать рыночные решения

Украина считает, что решение ЕС ввести запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС не верно. Поэтому идут поиски рыночных решений для этой проблемы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в Брюсселе.

"Сегодня мы встретились со многими министрами и представителями Еврокомиссии. Мы изложили нашу позицию относительно запрета импорта украинской сельскохозяйственной продукции после 5 июня. Мы против этого, это не хороший путь", - рассказал министр.

По его словам, уже через несколько недель запрет на импорт привел к огромным трудностям с функционированием зернового коридора. Их следствием стало то, что украинская сторона не могла загружать суда зерном в течение десяти дней.

"Мы очень благодарны нашим турецким партнерам и Объединенным Нациям, а также всем другим партнерам за возможность продлить действие этого коридора еще на несколько следующих месяцев. В то же время мы понимаем, что россияне внимательно отслеживают эту ситуацию, они пытаются воспользоваться ею. Мы не хотим дать им возможность этим воспользоваться", - сказал Сольский.

Зерновое соглашение

В июле 2022 года начал действие так называемый "зерновой коридор", открывший для судоходства три порта Большой Одессы. Благодаря этому Украина смогла вывезти более 30 млн. тонн продовольствия.

17 мая 2023 года Украина, Россия, Турция и Организация Объединенных Наций в очередной раз достигли соглашения о продлении "зернового соглашения".

Также со 2 мая по 5 июня 2023 года действует регламент ЕС , запрещающий свободное обращение семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию. Однако эти продукты могут провозиться транзитом через территории этих пяти стран.

Ранее Еврокомиссия выделила 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС . Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.