Україна виставила умову безпеки для постачання газу до ЄС

Україна виставила Азербайджану та Словаччині умову безпеки для продовження постачання газу через свою територію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи ".

За інформацією видання, такі поставки будуть можливі лише якщо Азербайджан або Словаччина домовляться з РФ про неприпустимість обстрілів об'єктів газотранспортної системи.

На сьогоднішній день консультації з питань продовження постачання газу до ЄС після 2024 року точаться не активно. Азербайджан не бере участі в них уже кілька місяців.

"Я думаю, що зниження активності Баку практично до нуля пов'язане з позицією Росії, яка так чи інакше має брати участь у цьому процесі", - припустив співрозмовник.

Зі Словаччиною детально ця тема поки що не обговорюється.