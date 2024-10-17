Україна запропонувала партнерам нову схему постачання газу до ЄС

Україна запропонувала Словаччині та Азербайджану нову схему постачання газу через свою територію до Європейського Союзу. Тема торкається у межах деяких двосторонніх зустрічей.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи ".

Наразі, за інформацією видання, обговорюється варіант зберігання газу в українських підземних сховищах із подальшим постачанням до Словаччини чи інших країн. У результаті такі постачання вважатимуться не транзитом, а реекспортом газу.

Суть альтернативи в тому, що власник газу спершу просто закачує його на зберігання в ПСГ, а потім може використати на власний розсуд. Такі пропозиції зроблено і Азербайджану, і Словаччині кілька місяців тому.

Наприклад, якщо газ закачуватиме Азербайджан, то потім, залежно від кон'юнктури ринку та потреб країн Євросоюзу в газі, він зможе продавати його на біржі або за контрактами.

Якщо на пропозицію погодиться Словаччина, то вона зможе купувати газ на кордоні України та РФ, або на точці його входу з Азербайджану до Росії, закачувати в українські ПСГ і потім використати за необхідності сама чи продавати третім країнам.

Але поки що за цією пропозицією проходили лише консультації сторін. "Переговорами це назвати не можна. Тема торкається в рамках деяких двосторонніх зустрічей, але предметно та детально нічого не обговорюється", - сказав співрозмовник видання, знайомий із процесом обговорення "транзитної" теми.