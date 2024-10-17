ua en ru
Чт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина выставила условие безопасности для поставок газа в ЕС

Украина, Четверг 17 октября 2024 12:44
UA EN RU
Украина выставила условие безопасности для поставок газа в ЕС Фото: Украина потребовала гарантировать безопасность поставок газа в ЕС (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина выставила Азербайджану и Словакии условие безопасности для продолжения поставок газа через свою территорию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу".

По информации издания, такие поставки будут возможны, лишь если Азербайджан или Словакия договорятся с РФ о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы.

На сегодняшний день консультации по вопросам продления поставок газа в ЕС после 2024 года идут не активно. Азербайджан не участвует в них уже несколько месяцев.

"Я думаю, что снижение активности Баку практически до нуля связано с позицией России, которая так или иначе должна участвовать в этом процессе", - предположил собеседник издания

Со Словакией детально эта тема пока не обсуждается.

Напомним, по информации РБК-Украина Украина предложила Словакии и Азербайджану новую схему поставок газа через свою территорию в Европейский Союз. Обсуждается вариант хранения газа в украинских подземных хранилищах с последующей поставкой в Словакию или другие страны. В итоге такие поставки будут считаться не транзитом, а реэкспортом газа. Но пока по этому предложению проходили лишь консультации сторон.

Россия неоднократно наносила удары по газовым хранилищам Украины, в частности на западе. Были повреждены надземные части ПХГ. Это вызвало опасения газовых трейдеров и рост цен в Европе, несмотря на то, что ПХГ находятся глубоко под землей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ Транзит газа
NEWS
Для нас зимы всегда сложны, а эта еще и опасна, - Зеленский
Для нас зимы всегда сложны, а эта еще и опасна, - Зеленский
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу