Украина выставила условие безопасности для поставок газа в ЕС

Украина выставила Азербайджану и Словакии условие безопасности для продолжения поставок газа через свою территорию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу ".

По информации издания, такие поставки будут возможны, лишь если Азербайджан или Словакия договорятся с РФ о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы.

На сегодняшний день консультации по вопросам продления поставок газа в ЕС после 2024 года идут не активно. Азербайджан не участвует в них уже несколько месяцев.

"Я думаю, что снижение активности Баку практически до нуля связано с позицией России, которая так или иначе должна участвовать в этом процессе", - предположил собеседник издания

Со Словакией детально эта тема пока не обсуждается.