Україна висловила протест послу Грузії через Саакашвілі та відправила до Тбілісі

Закарашвілі викликали до МЗС на виконання доручення президента України Володимира Зеленського.

Грузинському дипломату заявили, що таке ставлення до Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Так, влада Грузії має припинити знущання з громадянина України.

"У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася", - сказано у повідомленні МЗС.

До того ж, українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Стан Саакашвілі

Вчора Саакашвілі вперше після довгої паузи з'явився на судовому засіданні в онлайн-форматі. Він сильно схуд під час перебування у лікарні.

Зазначимо, що колишнього президента Грузії затримали місцеві правоохоронці у жовтні 2021 року через "зловживання владою та переслідування політичних опонентів", за що його заочно засудили до шести років ув'язнення.

За час перебування під ув'язненням Саакашвілі вісім разів оголошував голодування. Після цього його госпіталізували до місцевої клініки, де він знаходиться зараз.

Президент України Володимир Зеленський стурбований станом Саакашвілі. Він закликав грузинську владу передати Саакашвілі Україні для необхідного лікування.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що доручення Зеленського висловити протест та запропонувати грузинському послу виїхати з України є дуже жорсткою формою дипломатії.

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