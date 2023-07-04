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Украина выразила протест послу Грузии из-за Саакашвили и отправила в Тбилиси

Фото: Георгий Закарашвили (facebook.com/georgiatoukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест послу Грузии Георгию Закарашвили из-за существенного ухудшения состояния Михеила Саакашвили и отправило в Тбилиси для консультации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Закарашвили вызвали в МИД во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского.

Грузинскому дипломату заявили, что такое отношение к Саакашвили абсолютно неприемлемо. Так, власти Грузии должны прекратить издевательства над гражданином Украины.

"В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МИД.

К тому же, украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Состояние Саакашвили

Вчера Саакашвили впервые после долгой паузы появился на заседании в онлайн-формате. Он сильно похудел во время пребывания в больнице.

Отметим, что бывшего президента Грузии задержали местные правоохранители в октябре 2021 года из-за "злоупотребления властью и преследования политических оппонентов", за что его заочно приговорили к шести годам заключения.

За время нахождения под заключением Саакашвили восемь раз объявлял голодовку. После этого его госпитализировали в местную клинику, где он находится сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен состоянием Саакашвили. Он призвал грузинские власти передать Саакашвили Украине для необходимого лечения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что поручение Зеленского выразить протест и предложить грузинскому послу выехать из Украины является очень жесткой формой дипломатии.

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МИД УкраиныГрузияМихаил Саакашвили