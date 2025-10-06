UA

Україна виробляє вже 40 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україна має великий потенціал у виробництві дронів і ракет. А також іншого озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, попри всі складнощі українці створюють національний оборонний продукт. При цьому за частиною параметрів він випереджає багатьох інших у світі.

"Ми змогли рекордно, швидко і якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших "Богдан" ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам", - сказав Зеленський.

Також президент розповів, що минулого року Україна поставила на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.  Він вважає, що українці наразі перші в Європі в розвитку та застосуванні дронів.

"Українські морські дрони стали глобальною обороною сенсацією. Дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст, Одеси і інших міст наших. Російський флот у Чорному морі вперше в його історії був вигнаний у віддаленні Бухаресту", - сказав він.

Що відомо про САУ "Богдана"

"Богдана" є колісною 155-мм самохідною артилерійською установкою, розробка якої розпочалась ще з 2018 року. Вона стала першою вітчизняною САУ, що була розроблена відповідно до стандартного для країн Північноатлантичного альянсу калібру 155-мм. 

Бойове хрещення САУ відбулось під час битви за острів Зміїний у 2022 році. Вже у 2023 вона була офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України.

Варто нагадати, що ще минулого року Зеленський говорив про виробництво 10 САУ на місяць.

А в грудні 2023, за словами президента, українська промисловість виробляла лише шість одиниць САУ на місяць.

