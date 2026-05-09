Україна випробувала ШІ-турель для перехоплення російських дронів, - Федоров

Федоров зазначив, що нову систему створив один із учасників платформи Brave1. Турель уже пройшла бойове застосування та використовується на ключових напрямках фронту.

Система автономно виявляє ворожі безпілотники, супроводжує їх та прораховує траєкторію польоту. Після цього оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням кнопки.

"Важливо, що технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ", - підкреслив міністр.

Першими ШІ-турель у бойових умовах застосували військові бригади К-2. Наразі систему вже використовують понад десять українських підрозділів.

Федоров також показав відео реальної бойової роботи турелі по російських безпілотниках.

За його словами, швидко довести розробку від креслень до фронту вдалося завдяки співпраці військових та команди Brave1.

Наступним етапом має стати масштабування рішення та подальше посилення української "малої" ППО.

"Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", - підсумував Федоров.