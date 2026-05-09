Україна випробувала ШІ-турель для перехоплення російських дронів, - Федоров

11:51 09.05.2026 Сб
2 хв
Нова технологія здатна збивати навіть дрони на оптоволокні
aimg Марія Науменко
Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (facebook.com)

Міноборони розвиває напрям "малої" ППО на тлі постійних атак російських дронів. Одним із нових рішень стала українська ШІ-турель, здатна автоматично виявляти та знищувати цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова у Telegram.

Федоров зазначив, що нову систему створив один із учасників платформи Brave1. Турель уже пройшла бойове застосування та використовується на ключових напрямках фронту.

Система автономно виявляє ворожі безпілотники, супроводжує їх та прораховує траєкторію польоту. Після цього оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням кнопки.

"Важливо, що технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ", - підкреслив міністр.

Першими ШІ-турель у бойових умовах застосували військові бригади К-2. Наразі систему вже використовують понад десять українських підрозділів.

Федоров також показав відео реальної бойової роботи турелі по російських безпілотниках.

За його словами, швидко довести розробку від креслень до фронту вдалося завдяки співпраці військових та команди Brave1.

Наступним етапом має стати масштабування рішення та подальше посилення української "малої" ППО.

"Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, останнім часом Росія почала активніше використовувати модернізовані дрони "Гербера" як носії FPV-безпілотників. Такі апарати дозволяють доставляти ударні дрони значно глибше в тил та запускати їх уже поблизу цілі.

У відповідь Україна нарощує використання дронів-перехоплювачів. Зокрема, українські P1-SUN від компанії SkyFall уже вперше знищили кілька "Гербер" із FPV-дронами на борту. Система здатна розвивати швидкість до 310 км/год і працювати на висоті до 9 км.

Штучний інтелект, Михайло Федоров, Міністерство оборони України, Дрони, Збройні сили України