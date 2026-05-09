Украина испытала ИИ-турель для перехвата российских дронов, - Федоров

11:51 09.05.2026 Сб
2 мин
Новая технология способна сбивать даже дроны на оптоволокне
aimg Мария Науменко
Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (facebook.com)

Минобороны развивает направление "малой" ПВО на фоне постоянных атак российских дронов. Одним из новых решений стала украинская ИИ-турель, способная автоматически обнаруживать и уничтожать цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

Федоров отметил, что новую систему создал один из участников платформы Brave1. Турель уже прошла боевое применение и используется на ключевых направлениях фронта.

Система автономно обнаруживает вражеские беспилотники, сопровождает их и просчитывает траекторию полета. После этого оператору остается только подтвердить поражение нажатием кнопки.

"Важно, что технология позволяет уничтожать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы к РЭБ", - подчеркнул министр.

Первыми ИИ-турель в боевых условиях применили военные бригады К-2. Сейчас систему уже используют более десяти украинских подразделений.

Федоров также показал видео реальной боевой работы турели по российским беспилотникам.

По его словам, быстро довести разработку от чертежей до фронта удалось благодаря сотрудничеству военных и команды Brave1.

Следующим этапом должно стать масштабирование решения и дальнейшее усиление украинской "малой" ПВО.

"Это еще один элемент системы, которую строим для максимального выявления и перехвата вражеских воздушных целей", - подытожил Федоров.

Напомним, в последнее время Россия начала активнее использовать модернизированные дроны "Гербера" как носители FPV-беспилотников. Такие аппараты позволяют доставлять ударные дроны значительно глубже в тыл и запускать их уже вблизи цели.

В ответ Украина наращивает использование дронов-перехватчиков. В частности, украинские P1-SUN от компании SkyFall уже впервые уничтожили несколько "Гербер" с FPV-дронами на борту. Система способна развивать скорость до 310 км/ч и работать на высоте до 9 км.

