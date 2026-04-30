Україна випробувала нові FPV-дрони, ударів по тилу Росії стане більше, - Флеш

Нові FPV вже випробувані

За словами Флеша, нові типи FPV-дронів пройшли випробування і незабаром надійдуть на фронт. Деталей він не розкрив, але пообіцяв, що "противнику буде боляче".

Зона 100-150 км від кордону

Протягом місяця-двох Україна планує закрити ударними БПЛА близької дії зону на глибину 100-150 кілометрів від кордону. За словами чиновника, саме там зосереджені найцінніші цілі.

Більше далеких ударів

Флеш також анонсував збільшення кількості далекобійних ударів безпілотниками та пообіцяв "ще подарунки". Нова команда Міноборони, за його словами, працює над інноваціями та постачанням, а військові знають, як розпорядитися цими ресурсами.