Украина испытала новые FPV-дроны, ударов по тылу России станет больше, - Флеш

Украина испытала новые типы FPV-дронов, которые вскоре поступят на фронт. В течение одного-двух месяцев планируется закрыть зону 100-150 километров от границы ударными беспилотниками ближнего действия. Количество дальних ударов БПЛА также будет расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сергея Флеша в Facebook.
Новые FPV уже испытаны
По словам Флеша, новые типы FPV-дронов прошли испытания и вскоре поступят на фронт. Деталей он не раскрыл, но пообещал, что "противнику будет больно".
Зона 100-150 км от границы
В течение месяца-двух Украина планирует закрыть ударными БПЛА ближнего действия зону на глубину 100-150 километров от границы. По словам чиновника, именно там сосредоточены самые ценные цели.
Больше дальних ударов
Флеш также анонсировал увеличение количества дальнобойных ударов беспилотниками и пообещал "еще подарки". Новая команда Минобороны, по его словам, работает над инновациями и снабжением, а военные знают, как распорядиться этими ресурсами.
Украинские зенитные комплексы Patriot продолжают работать с высокой эффективностью, однако остро не хватает ракет-перехватчиков. Запасы боеприпасов для этих систем остаются ограниченными.
В то же время поставки дронов-перехватчиков существенно возросли, их все чаще используют как одно из главных средств противовоздушной обороны, а результаты боевого применения подтверждают их эффективность.