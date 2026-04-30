Украина испытала новые FPV-дроны, ударов по тылу России станет больше, - Флеш

Новые FPV уже испытаны

По словам Флеша, новые типы FPV-дронов прошли испытания и вскоре поступят на фронт. Деталей он не раскрыл, но пообещал, что "противнику будет больно".

Зона 100-150 км от границы

В течение месяца-двух Украина планирует закрыть ударными БПЛА ближнего действия зону на глубину 100-150 километров от границы. По словам чиновника, именно там сосредоточены самые ценные цели.

Больше дальних ударов

Флеш также анонсировал увеличение количества дальнобойных ударов беспилотниками и пообещал "еще подарки". Новая команда Минобороны, по его словам, работает над инновациями и снабжением, а военные знают, как распорядиться этими ресурсами.