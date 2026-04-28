Керовані "Шахеди" вже досягають Києва завдяки новій технології зв'язку, - Флеш

Військові зазначили, що застосування МЕШ-модемів в управлінні дронами типу "Шахед" і "Гербера" дає змогу супротивнику поглиблювати розвідку і розширювати зону контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова в мережі Telegram.

Розширення зони застосування БПЛА

За словами Флеша, прольоти безпілотників з такими технологіями фіксуються все далі вглиб української території.

Наразі керовані "Шахеди" можуть діяти з півночі до Києва, зі сходу - до Полтави, а з півдня охоплюють Дніпро, Кривий Ріг, Одесу і Миколаїв.

Як працює технологія

МЕШ-система формує ланцюжок безпілотників із радіомодемами, через які передається сигнал.

На території противника розміщуються спеціальні антени дальнього зв'язку, встановлені на височинах і щоглах.

Дальність зв'язку з дроном може сягати 220 кілометрів, однак для цього апарат має перебувати на значній висоті.

Принцип передачі сигналу

В одному з випадків зазначалося, що два реактивні дрони перебували в районі цілі, а ще два - на відстані кількох кілометрів.

Ті апарати, які забезпечували зв'язок, піднімалися на висоту близько 2200 метрів, передаючи сигнал на інші дрони, що виконували атаку на низькій висоті.

Така схема може включати кілька ланок, проте зазвичай використовується не більше двох-трьох ретрансляцій, оскільки зі збільшенням ланцюжка знижується швидкість передавання даних і зростає затримка.

Особливості застосування

Перед нанесенням удару безпілотники намагаються триматися ближче один до одного, формуючи більш стійкий радіосигнал, який складніше придушити засобами радіоелектронної боротьби.

Обмеження РЕБ

Зазначається, що стандартні системи РЕБ, спрямовані на придушення супутникової навігації, не дають результату, якщо оператор керує дроном вручну, орієнтуючись за приладами.