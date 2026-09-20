Украина выносит ситуацию в Олешках на Генассамблею ООН, - Сибига

Украина выносит вопросы гуманитарной катастрофы на оккупированной Херсонской области на международный уровень. Ситуация в Олешках станет одной из сквозных тем на Генассамблее ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.

Как Украина будет действовать

По словам главы МИД, Украина системно поднимает вопросы гуманитарной ситуации в Олешках на международных площадках - в частности в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. Следующим этапом станет сегмент высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сибига сообщил, что украинские дипломаты уже получили четкие поручения – мобилизовать международное давление для создания гуманитарного коридора, доставки продовольствия и медикаментов и эвакуации гражданских. Отдельно он планирует обсудить ситуацию с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярыч.

"Россия должна понести ответственность за сознательное создание гуманитарной катастрофы на оккупированной Херсонской области", - подчеркнул министр.

Что происходит в Олешках

До полномасштабного вторжения в Олешках проживало около 24 тысяч человек, сегодня остаются около 2 тысяч, среди них около 50 детей.

В городе нет электро- и газоснабжения, а в последний месяц была полностью заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

"Из оккупированных Олешек поступают жуткие свидетельства о том, как люди пытаются выжить в условиях созданной Россией блокады: ищут остатки пищи, собирают траву, потому что другой пищи просто нет", - написал Сибига.

Фото: Разрушенные Олешки в Херсонской области (34 отдельная бригада Морской Пехоты «Борисфен»)

Отдельным измерением русского террора министр назвал атаки на мирных людей. По его словам, российские FPV-дроны преследуют и атакуют гражданских, превращая даже попытку выйти из дома в смертельный риск.

Кто готов помочь

Сибига подчеркнул, что возможности спасти людей есть, и Украина добивается организованной эвакуации. Присоединиться готовый Международный комитет Красного Креста, гуманитарные организации готовы доставлять помощь, а волонтеры рискуют жизнью, чтобы привезти людям еду и воду.

"Единственное препятствие – Россия", - подчеркнул министр. По его словам, российская сторона до сих пор не обеспечила гуманитарным миссиям доступ и возможность эвакуировать людей.

В частности, 1 сентября во время одной из волонтерских миссий, по имеющейся информации, были поражены четыре автомобиля.