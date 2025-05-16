Україна про вимогу РФ щодо переговорів без США: це перешкоджання мирним зусиллям

Переговори України та РФ

У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі розпочинаються перші за останні три роки прямі переговори між Україною та Росією. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а російську - помічник диктатора Володимир Мединський.

Участь чиновників низького рівня з боку Росії викликала критику - в Україні та Європі сприйняли це як сигнал про небажання Кремля вести реальні перемовини.

Як заявили російських ЗМІ, Москва виступає проти присутності США на перемовинах. Тим часом джерела РБК-Україна підтверджують, що зустріч, імовірно, пройде у двосторонньому форматі - лише між Києвом і Москвою.

Перед цим Україна провела зустріч з представниками США, Туреччини, а також радниками з безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

Детальніше про хід переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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