Україна не вимагає вступу до Євросоюзу "авансом", - віце-прем'єр Качка

Україна ніколи не наполягала на вступі до Європейського Союзу без виконання всіх необхідних вимог. Київ зацікавлений у повноцінному членстві, а не формальному приєднанні до ЄС.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.
За його словами, Україна не підтримує ідею вступу до ЄС "авансом" або без виконання необхідних критеріїв.
"Україна ніколи не виступала за вступ до Європейського Союзу "авансом". Або без виконання всіх потрібних вимог. Це не має сенсу", - зазначив Качка.
Він пояснив, що формальне членство без виконання умов не дало б країні реальних переваг.
"Нам немає сенсу вступати, якщо ми не виконуємо всі необхідні кроки. Тому що ми не зможемо повноцінно користуватись фінансовими інструментами ЄС, ми будемо ізольовані. Тобто номінально можна вважатися державою-членом, але що це дає? Нічого - ні громадянам, ні бізнесу", - наголосив віце-прем’єр.
Качка припустив, що угоду про вступ України до ЄС теоретично можна підписати ще до повного виконання всіх вимог.
За його словами, такий крок можливий орієнтовно у 2027 році.
"У 2027 році можемо підписати угоду. Підписана угода ще не набере чинності, це станеться після 27 ратифікацій країнами-членами ЄС", - пояснив він.
Водночас процес ратифікації може тривати доволі довго. Україна розраховує, що він буде максимально швидким.
"Але, тим не менше, ми підписуємо угоду, і ми продовжуємо виконувати те, що ми ще не виконали до кінця", - наголосив Качка.
Відповідаючи на питання, який відсоток вимог необхідно виконати для підписання угоди про вступ до ЄС, віце-прем’єр зазначив, що ключовим фактором є прогрес у сфері верховенства права.
"Якщо ми досягнемо великого прогресу по верховенству права, решта вимог матиме більш технічний характер", – пояснив Качка.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.
Проте канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що будь-яка держава, яка прагне приєднатися до ЄС, повинна спершу виконати Копенгагенські критерії. За його словами, цей процес зазвичай займає кілька років.
Мерц наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі, вступ з 1 січня наступного року, за його словами, нереальний.