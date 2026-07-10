Україна вимагає від Радбезу ООН негайної резолюції про припинення вогню

Заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко під час засідання Радбезу заявив, що українська сторона наполягає на рішучих діях. Павліченко звернувся до членів Радбезу із закликом діяти негайно.

“Параліч Ради Безпеки ООН у питанні злочинів Росії повинен бути припинений міжнародною спільнотою, яка досі поважає заснований на правилах міжнародний порядок. Тому ми знову закликаємо членів Радбезу негайно внести проєкт резолюції щодо негайного та безумовного припинення вогню”, - сказав дипломат.

Цей документ має стати лакмусовим папірцем, який покаже справжні наміри країн-членів ООН. За словами заступника постпреда, цей крок “чітко продемонструє підтримку відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні”.

Представник України окремо зупинився на питанні зброї. Україна потребує постійної підтримки, яка необхідна для виживання. Партнери мають продовжувати постачання техніки та боєприпасів.

“Це - не ескалація, а єдина дієва стратегія відновлення миру та порятунку життів”, - констатував заступник постпреда України при ООН.

Наразі Рада Безпеки ООН часто залишається заблокованою. Причина - право вето Російської Федерації. Україна намагається знайти механізми, щоб обійти цей бар'єр.