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Украина требует от Совбеза ООН немедленной резолюции о прекращении огня

03:16 10.07.2026 Пт
2 мин
Украинские дипломаты заявили о параличе этого института
aimg Филипп Бойко
Фото: заседание Совбеза ООН (Getty Images)

Совет Безопасности ООН должен безотлагательно рассмотреть и принять резолюцию о прекращении огня в Украине. Такой шаг поможет преодолеть длительный паралич международного института через действия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко во время заседания Совбеза заявил, что украинская сторона настаивает на решительных действиях. Павличенко обратился к членам Совбеза с призывом действовать немедленно.

"Паралич Совета Безопасности ООН в вопросе преступлений России должен быть прекращен международным сообществом, которое до сих пор уважает основанный на правилах международный порядок. Поэтому мы снова призываем членов Совбеза немедленно внести проект резолюции по немедленному и безусловному прекращению огня", - сказал дипломат.

Этот документ должен стать лакмусовой бумажкой, которая покажет истинные намерения стран-членов ООН. По словам заместителя постпреда, этот шаг "четко продемонстрирует поддержку восстановления всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине".

Представитель Украины отдельно остановился на вопросе оружия. Украина нуждается в постоянной поддержке, необходимой для выживания. Партнеры должны продолжать поставки техники и боеприпасов.

"Это - не эскалация, а единственная действенная стратегия восстановления мира и спасения жизней", - констатировал заместитель постпреда Украины при ООН.

В настоящее время Совет Безопасности ООН часто остается заблокированным. Причина – право вето Российской Федерации. Украина пытается найти механизмы, чтобы обойти этот барьер.

Контекст заявления дипломатов Украины

Совбез ООН собрался из-за последних масштабных атак оккупантов РФ Киева и Украины в последние дни.

Напомним, из-за нехватки ракет для ПВО процент сбития баллистических ракет упал до 40%. А вот процент сбития крылатых ракет и дронов составляет 90%.

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