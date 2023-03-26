Україна вимагає скликати Радбез ООН через ядерну риторику Путіна

Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і як постійних членів Ради безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї.

"Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради безпеки ООН", - йдеться в заяві.

МЗС також звернулось до білоруського суспільства, з закликом, не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Встановлення ядерної зброї, як наголошує МЗС, ще більше перетворить Білорусь на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього.

"Україна закликає всіх членів світового співтовариства довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжити рішучі заходи з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї", - додали в міністерстві.

Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

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