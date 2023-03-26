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Украина требует созвать Совбез ООН из-за ядерной риторики Путина

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Украина требует созвать Совбез ООН из-за намерений РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.

"Требуем немедленно созвать для этой цели внеочередное заседание Совета безопасности ООН", - говорится в заявлении.

МИД также обратился к белорусскому обществу с призывом не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки его обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Установка ядерного оружия, как отмечает МИД, еще больше превратит Беларусь в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для будущего.

"Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия", - добавили в министерстве.

Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

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