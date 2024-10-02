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Україна виконала ще два індикатори за програмою з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро

Фото: Україна виконала два індикатори за програмою з ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та підписане технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення виконання функцій НКРЕКП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Як зазначили в міністерстві, це два індикатори виконання Плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, які націлені на покращення ситуації на ринку праці і рівня життя українців, а також впровадження реформи ринку електроенергії в рамках інтеграції України до енергетичного ринку ЄС.

Відповідно до плану України, Мінекономіки є національним координатором Ukraine Facility. Міністерство забезпечує організацію і проведення моніторингу виконання Плану та щоквартальну підготовку звітної документації для Європейської комісії. 

Загалом, цього кварталу Україна мала виконати девʼять індикаторів Плану, з яких успішно виконано вже вісім. Останній індикатор - на фінальній стадії виконання, повідомили в міністерстві.

Програма Ukraine Facility

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в рамках Ukraine Facility.

Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна планує отримати ще 4 млрд євро від Євросоюзу у рамках Ukraine Facility.

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