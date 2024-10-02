Украина выполнила еще два индикатора по программе с ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро

Как отметили в министерстве, это два индикатора выполнения Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, нацеленных на улучшение ситуации на рынке труда и уровня жизни украинцев, а также внедрение реформы рынка электроэнергии в рамках интеграции Украины в энергетический рынок ЕС.

Согласно плану Украины Минэкономики является национальным координатором Ukraine Facility. Министерство обеспечивает организацию и проведение мониторинга выполнения Плана и ежеквартальную подготовку отчетной документации Европейской комиссии.

В этом квартале Украина должна была выполнить девять индикаторов Плана, из которых успешно выполнено уже восемь. Последний индикатор – на финальной стадии выполнения, сообщили в министерстве.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год. В июне Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility.

С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. До конца года Украина планирует получить еще 4 млрд евро от Евросоюза в рамках Ukraine Facility.