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Україна готова до переговорів про членство, така готовність треба і з боку ЄС, - Зеленський

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 20:58
Україна готова до переговорів про членство, така готовність треба і з боку ЄС, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна готова до початку переговорів про членство в Євросоюзі вже цього року. Така ж готовність потрібна і з боку ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави до Європейської ради.

"Критично важливо, щоб не було затягування в зближенні України та Євросоюзу. Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в Євросоюзі. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи", - заявив він.

Нагадаємо, Україна виконала майже 80% зобов'язань щодо угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Коли Україна може вступити до ЄС і які вимоги Брюсселя ще належить виконати – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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