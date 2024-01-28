Україна виграла б війну швидше, якби била по Росії західною зброєю, - ВМС

Україна виграла б війну швидше, якби отримала дозвіл бити по території Росії британською та іншою західною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-морських сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна зможе швидше виграти війну, якщо отримає такий дозвіл, командувач відповів: "Звичайно, чим швидше Збройні сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника, тим швидше ми переможемо".

На думку Неїжпапи, якби в України були більші можливості у питанні зброї, то війна розгорталася б інакше.

"Якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, які можна використовувати глибше на території ворога, звісно, ​​ворог поводився б по-іншому, в тому числі і на полі бою", - додав віцеадмірал.

Також командувач ВМС наголосив, що ворог, знаючи бойові можливості Збройних сил України, відповідно "реагує на наші дії".

"Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить", − сказав Неїжпапа.

Росія захопила море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою. Проте російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримає військові кораблі, щоб захистити судна, які йтимуть "зерновим коридором".

Командувач ВМС заявив, що Кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть законними цілями для України, навіть якщо знаходяться у будь-якому місці світового океану.