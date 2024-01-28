Украина выиграла бы войну быстрее, если бы била по России западным оружием, - ВМС

Украина бы выиграла войну быстрее, если бы получила разрешение бить по территории России британским и другим западным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина сможет быстрее выиграть войну, если получит такое разрешение, командующий ответил: "Конечно, чем быстрее Вооруженные силы получат необходимый боевой потенциал и некоторые возможности для уничтожения инфраструктурных объектов противника, тем быстрее мы победим".

По мнению Неижпапы, если бы у Украины были большие возможности в вопросе оружия, война бы разворачивалась иначе.

"Если бы у Украины были те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно использовать глубже на территории врага, конечно, враг вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя", - добавил вицеадмирал.

Также командующий ВМС подчеркнул, что враг, зная боевые возможности Вооруженных сил Украины, соответственно "реагирует на наши действия".

"Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драки... Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, конечно, он все это прекратит", сказал Неижпапа.

Россия захватила море

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой. Однако российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина получит военные корабли, чтобы защитить суда, которые будут следовать по "зерновому коридору".

Командующий ВМС заявил, что Корабли под флагом Военно-Морского флота России будут законными целями для Украины, даже если находятся в любом месте мирового океана.