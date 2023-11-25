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Україна отримає військові кораблі, щоб захистити судна у "зерновому коридорі", - Зеленський

Субота 25 листопада 2023 16:16
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Україна отримає військові кораблі, щоб захистити судна у "зерновому коридорі", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна домовилася про отримання військових кораблів, щоб захистити судна "у зерновому коридорі" в Чорному морі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію с президентами Швейцарії, Латвії та премʼєр-міністром Литви.

За його словами, Україна вважає створення "зернового коридору" без РФ одним з найбільших досягнень року.

Відтепер Київ працює над тим, щоб забезпечити безпеку кораблів, які йдуть

"Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", - заявив Зеленський.

Російська блокада моря

У липня цього року РФ заявила про вихід із "зернової угоди". При цьому російські загарбники почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру України.

Після цього Україна вирішила запустити експорт без поновлення участі Росії у "зерновій угоді".

Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору". Зокрема, вони скидають неподалік маршруту авіабомби.

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Володимир Зеленський зерновий коридор Війна Росії проти України
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