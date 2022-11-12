Україна відтермінувала виплати за кредитом Німеччини

За даними прес-служби, рішення прийняте у зв’язку із пропозицією Кредитної установи для відбудови (KfW) внести зміни до чинних угод.

Пропозиція KfW була направлена в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питання платежів з обслуговування державного боргу України з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни, яку веде РФ проти України, укладеного урядом України та країнами-кредиторами 14 вересня 2022 року.

У рамках додаткової угоди обслуговування позики призупиняється до кінця 2022 року та у 2023 році. Сплата сум з обслуговування позики обсягом 150 млн євро буде перенесена на 2027-2031 роки та сплачуватиметься 10 рівними частинами.

"Це дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет у частині видатків з обслуговування державного боргу за позикою KfW", - йдеться в повідомленні.