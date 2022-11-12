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Україна відтермінувала виплати за кредитом Німеччини

Фото: Україна не платитиме за борами до кінця 2023 року (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до угоди з Кредитною установою для відбудови (KfW) від 7 квітня 2022 року. Обслуговування позики на 150 млн євро призупиняється до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, рішення прийняте у зв’язку із пропозицією Кредитної установи для відбудови (KfW) внести зміни до чинних угод.

Пропозиція KfW була направлена в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питання платежів з обслуговування державного боргу України з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни, яку веде РФ проти України, укладеного урядом України та країнами-кредиторами 14 вересня 2022 року.

У рамках додаткової угоди обслуговування позики призупиняється до кінця 2022 року та у 2023 році. Сплата сум з обслуговування позики обсягом 150 млн євро буде перенесена на 2027-2031 роки та сплачуватиметься 10 рівними частинами.

"Це дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет у частині видатків з обслуговування державного боргу за позикою KfW", - йдеться в повідомленні.

У липні Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України.

Нагадаємо, 14 вересня країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій, федеральним землям Німеччини - 20%.

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