Украина отсрочила выплаты по кредиту Германии

По данным пресс-службы, решение принято в связи с предложением Кредитного учреждения для восстановления (KfW) внести изменения в действующие соглашения.

Предложение KfW было направлено в рамках выполнения Меморандума о взаимопонимании по урегулированию вопроса платежей по обслуживанию государственного долга Украины с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны, ведущейся РФ против Украины, заключенного правительством Украины и странами-кредиторами 14 сентября 2022 года.

В рамках дополнительного соглашения обслуживание кредита приостанавливается до конца 2022 года и в 2023 году. Уплата сумм по обслуживанию займа в размере 150 млн евро будет перенесена на 2027-2031 годы и будет оплачиваться 10 равными частями.

"Это позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет в части расходов по обслуживанию государственного долга по ссуде KfW", - говорится в сообщении.