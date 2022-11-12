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Украина отсрочила выплаты по кредиту Германии

Фото: Украина не будет платить за борами до конца 2023 года (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил изменения в соглашение с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) от 7 апреля 2022 года. Обслуживание кредита на 150 млн евро приостанавливается до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, решение принято в связи с предложением Кредитного учреждения для восстановления (KfW) внести изменения в действующие соглашения.

Предложение KfW было направлено в рамках выполнения Меморандума о взаимопонимании по урегулированию вопроса платежей по обслуживанию государственного долга Украины с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны, ведущейся РФ против Украины, заключенного правительством Украины и странами-кредиторами 14 сентября 2022 года.

В рамках дополнительного соглашения обслуживание кредита приостанавливается до конца 2022 года и в 2023 году. Уплата сумм по обслуживанию займа в размере 150 млн евро будет перенесена на 2027-2031 годы и будет оплачиваться 10 равными частями.

"Это позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет в части расходов по обслуживанию государственного долга по ссуде KfW", - говорится в сообщении.

В июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Соответствующее постановление было одобрено Кабинетом Министров Украины.

Напомним, 14 сентября страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80% акций, федеральным землям Германии - 20%.

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