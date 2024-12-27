Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна, - Зеленський

За словами президента, пшеничне борошно роздадуть 33 250 сім'ям, або 167 000 людей протягом найближчих тижнів.

"Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом одного місяця. Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей", - додав президент.

Ситуація у Сирії

8 грудня у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною десятки років. У той день сирійські повстанці зайшли у Дамаск та захопили будівлі державних ЗМІ й держустанови. Асад, своєю чергою, втік до Москви, що пізніше було офіційно підтверджено

Зеленський заявляв, що Україна може допомогти сирійцям надавши зерно, борошно та олію.

У матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про те, що буде із Сирією після повалення режиму.