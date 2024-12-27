Украина отправила в Сирию полмиллиона тонн пшеничной муки, - Зеленский

По словам президента, пшеничную муку раздадут 33 250 семьям, или 167 000 человек в течение ближайших недель.

"Каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение одного месяца. Желаем Сирии и ее народу безопасности, стабильности и восстановления. Мы знаем истинную ценность этих вещей", - добавил президент.

Ситуация в Сирии

8 декабря в Сирии был свергнут режим Башара Асада, который руководил страной десятки лет. В тот день сирийские повстанцы зашли в Дамаск и захватили здания государственных СМИ и госучреждения. Асад, в свою очередь, сбежал в Москву, что позже было официально подтверждено

Зеленский заявлял, что Украина может помочь сирийцам предоставив зерно, муку и масло.

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать о том, что будет с Сирией после свержения режима.