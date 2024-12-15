Україна хоче допомогти Сирії зерном, борошном та олією
Україна розв'язує питання щодо логістики з Сирією. Київ може допомогти сирійцям надавши зерно, борошно та олію.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Сьогодні обговорив із нашими урядовцями - Міністерством закордонних справ та Мінагро – питання про продовольчу допомогу в межах програми "Зерно з України", зокрема допомогу для Сирії", - розповів президент.
Він пояснив, що це гуманітарна програма України, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу.
"Зараз ми можемо допомогти сирійцям українською пшеницею, борошном, нашою олією - нашими продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки. Координуємося з партнерами та сирійською стороною – вирішуємо щодо логістики", - додав він.
Глава держави зауважив, що Україна обов’язково підтримає цей регіон, щоб спокій там міг стати опорою в русі до реального миру.
Зауважимо, що ще вчора Зеленський заявив про готовність допомогти Сирії та пояснив важливість цього.
Нагадаємо, що минулого тижня повстанці повалили диктаторський режим Башара Асада, який правив в Сирії понад 20 років.
У матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про те, що буде із Сирією після повалення режиму.
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