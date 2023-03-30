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Україна відправила ще одне судно з пшеницею для Єгипту

Фото: Україна відправила ще одне судно з пшеницею для Єгипту (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 30 березня, з українських портів вийшли шість суден з українським продовольством. Серед них балкер SERENITY IBTIHAJ з 27 тисячами тонн пшениці для Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Повідомляється, що з початку роботи "зернового коридору" 44 судна експортували до Єгипту 1 мільйон тонн української агропродукції.

Оскільки країна переживає фінансову кризу, то залежить від системних постачань зерна та стабільної ціни. Потреби Єгипту здатна забезпечити планомірно працююча "зернова угода". Так, на останньому тендері Єгипет придбав ще одну нову партію української пшениці обсягом 120 тисяч тонн. Її відправлять наступного місяця.

Станом на сьогоднішній вечір, 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 млн тоннпродовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, нещодавно Україна судно з 30 тисячами тонн пшениці для Ємену.

Раніше до Ефіопії відправили ще 30 тисяч тонн продовольства.

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