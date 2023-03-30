RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина отправила еще одно судно с пшеницей для Египта

Фото: Украина отправила еще одно судно с пшеницей для Египта (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 30 марта, из украинских портов вышли шесть судов с украинским продовольствием. Среди них балкер SERENITY IBTIHAJ с 27 тысяч тонн пшеницы для Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Сообщается, что с начала работы "зернового коридора" 44 судна экспортировали в Египет 1 миллион тонн украинской агропродукции.

Поскольку страна переживает финансовый кризис, то зависит от системных поставок зерна и стабильной цены. Потребности Египта способна обеспечить планомерно работающее "зерновое соглашение". На последнем тендере Египет приобрел еще одну новую партию украинской пшеницы объемом 120 тысяч тонн. Ее отправят в следующем месяце.

На сегодняшний вечер, 89 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы 857 судов экспортировали 26,2 млн тонн продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, недавно Украина судно с 30 тысячами тонн пшеницы для Йемена.

Ранее в Эфиопию отправили еще 30 тысяч тонн продовольствия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУзерновой коридор