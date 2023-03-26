З України до Ємену вирушило шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine
Україна в неділю, 26 березня, відправила шосте судно з 30 тисячами тонн пшениці для Ємену у рамках гуманітарної програми Grain From Ukraine.
Як пише РБК-Україна, про це у Facebook повідомило Міністерство інфраструктури.
Як сказано в повідомленні, Ємен наразі потерпає від продовольчої кризи. Однак завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії країна отримає від України пшеницю.
"Grain From Ukraine: балкер із 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену рухається "зерновим коридором". Балкер NEGMAR CICEK, шосте судно в рамках програми GrainFromUkraine, вийшов із порту "Чорноморськ" і доєднався до каравану ще з трьох суден", - сказано в повідомленні.
Зауважимо, від початку програми Grain From Ukraine порти Великої Одеси відправили в такі нужденні країни як Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія 170 тисяч тонн української пшениці.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вже цієї осені Україна планує провести другий саміт Grain from Ukraine, що допоможе забезпечити подальше функціонування цієї гуманітарної ініціативи.
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