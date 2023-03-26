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З України до Ємену вирушило шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine

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Україна, Неділя 26 березня 2023 18:02
З України до Ємену вирушило шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine Фото: з України до Ємену вирушило шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна в неділю, 26 березня, відправила шосте судно з 30 тисячами тонн пшениці для Ємену у рамках гуманітарної програми Grain From Ukraine.

Як пише РБК-Україна, про це у Facebook повідомило Міністерство інфраструктури.

Як сказано в повідомленні, Ємен наразі потерпає від продовольчої кризи. Однак завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії країна отримає від України пшеницю.

"Grain From Ukraine: балкер із 30 тисячами тонн гуманітарної пшениці для Ємену рухається "зерновим коридором". Балкер NEGMAR CICEK, шосте судно в рамках програми GrainFromUkraine, вийшов із порту "Чорноморськ" і доєднався до каравану ще з трьох суден", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, від початку програми Grain From Ukraine порти Великої Одеси відправили в такі нужденні країни як Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія 170 тисяч тонн української пшениці.

Фото: з України до Ємену вирушило шосте судно в рамках програми Grain From Ukraine (facebook.com/MinInfra.UA)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вже цієї осені Україна планує провести другий саміт Grain from Ukraine, що допоможе забезпечити подальше функціонування цієї гуманітарної ініціативи.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує нове турне Африкою цього літа.

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