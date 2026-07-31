Україна відправила рятувальників приборкувати пожежі у Франції
Українські рятувальники вирушили до Франції для допомоги в ліквідації масштабних лісових пожеж. До країни направили зведений загін із 70 фахівців та 15 одиниць спецтехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.
Відправка української команди відбулася за дорученням президента Володимира Зеленського в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.
Напередодні очільник МВС України узгодив деталі операції під час онлайн-розмови з міністром внутрішніх справ Франції Лораном Нуньєсом.
"Українські рятувальники мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах, зокрема під час ліквідації наслідків російських атак, масштабних пожеж і проведення складних пошуково-рятувальних операцій", - наголосив Вигівський.
Очільник МВС підкреслив, що в разі додаткової потреби Україна готова відправити на допомогу французьким колегам ще й авіацію ДСНС.
Ситуація з пожежами у Франції
Найкритичніший стан справ зафіксований на південному заході Франції, зокрема у департаменті Жиронда. Вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів лісу, через пряму загрозу житловим масивам власні домівки залишили понад 200 тисяч людей.
Станом на ранок 31 липня ситуацію в Жиронді вдалося відносно стабілізувати, частина жителів повертається додому. Проте поблизу затоки Аркашон та мису Кап-Ферре високий рівень небезпеки досі зберігається.
Для приборкання стихії французька влада залучила тисячі вогнеборців, військових та авіацію, а також звернулася по міжнародну допомогу через механізми ЄС.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон провів кризову нараду через масштабні лісові пожежі, що охопили країну.
Зазначимо, вогонь уже знищив десятки тисяч гектарів лісів, а тисячі людей були змушені залишити свої домівки через евакуацію. Водночас синоптики попереджають про нову хвилю екстремальної спеки, яка може ще більше ускладнити ситуацію.
РБК-Україна також писало, що 29 липня Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова надати Франції допомогу в боротьбі з масштабними лісовими пожежами.