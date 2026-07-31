Україна відправила рятувальників приборкувати пожежі у Франції

Українські рятувальники вирушили до Франції для допомоги в ліквідації масштабних лісових пожеж. До країни направили зведений загін із 70 фахівців та 15 одиниць спецтехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

Відправка української команди відбулася за дорученням президента Володимира Зеленського в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Напередодні очільник МВС України узгодив деталі операції під час онлайн-розмови з міністром внутрішніх справ Франції Лораном Нуньєсом.

"Українські рятувальники мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах, зокрема під час ліквідації наслідків російських атак, масштабних пожеж і проведення складних пошуково-рятувальних операцій", - наголосив Вигівський.

Очільник МВС підкреслив, що в разі додаткової потреби Україна готова відправити на допомогу французьким колегам ще й авіацію ДСНС.

Ситуація з пожежами у Франції

Найкритичніший стан справ зафіксований на південному заході Франції, зокрема у департаменті Жиронда. Вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів лісу, через пряму загрозу житловим масивам власні домівки залишили понад 200 тисяч людей.

Станом на ранок 31 липня ситуацію в Жиронді вдалося відносно стабілізувати, частина жителів повертається додому. Проте поблизу затоки Аркашон та мису Кап-Ферре високий рівень небезпеки досі зберігається.

Для приборкання стихії французька влада залучила тисячі вогнеборців, військових та авіацію, а також звернулася по міжнародну допомогу через механізми ЄС.