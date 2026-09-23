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Україна відправила полонених солдатів КНДР до Південної Кореї

21:41 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: північнокорейський полонений солдат (Getty Images)

Україна нещодавно передала Республіці Корея двох солдатів КНДР, яких українські захисники взяли у полон.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив з трибуни Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Глава держави наголосив, що взяти північнокорейських солдатів у полон живими непросто.

"Один із них, зрозумівши, що потрапить у полон, намагався вчинити самогубство й був шокований тим, що доля не дала йому померти. Ось так виховують людей на Півночі. Така реальність", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що у солдатів КНДР забирають право вибору і "вбивають у свідомість думку, що вони мусять померти" - за будь-яких обставин.

Нагадаємо, Bloomberg писало, що близько 25 тисяч громадян Північної Кореї можуть збирати дрони у Росії, зокрема в Алабузі. Влада КНДР видає їх за студентів, щоб обійти міжнародні санкції.

Крім того, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у листі до російського диктатора пообіцяв розширити й поглибити співпрацю з Росією.

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Володимир ЗеленськийКНДРВійна в Україні