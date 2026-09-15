ua en ru
Вт, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Кім Чен Ин заявив, що КНДР розширить зв'язки з Росією і вірить у "перемогу" Москви

02:59 15.09.2026 Вт
2 хв
Що сказав Кім Чен Ін Путіну?
aimg Едуард Ткач
Кім Чен Ин заявив, що КНДР розширить зв'язки з Росією і вірить у "перемогу" Москви Фото: Володимир Путін та Кім Чен Ин (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Глава КНДР Кім Чен Ин у посланні до диктатора РФ Володимира Путіна заявив, що він "розширить і поглибить" спільну роботу з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, мова йде про лист, який був направлений у понеділок у відповідь на привітання Путіна з нагоди 78-ї річниці заснування Північної Кореї.

У цьому посланні Кім Чен Ин сказав, що уряд Пхеньяну має намір розширити співпрацю з Росією "всебічним чином" на основі дружби, взаємної допомоги і того, що назвав союзницькими відносинами між країнами.

Також глава КНДР заявив, що переконаний у перемозі Росії у нинішній, як він називає, "священній війні за захист інтересів безпеки країни та міжнародного правосуддя. Reuters пише, що це формулювання, ймовірно, стосувалося війни РФ проти України.

Резюмуючи Кім Чен Ин присягнув у своїй "незмінній підтримці" Путіна та російського народу.

Агентство додало, що в неділю лідер КНДР передав аналогічне послання главі Китаю Сі Цзіньпіну, заявивши, що Північна Корея співпрацюватиме з КНР для подальшого розвитку традиційної дружби та просування спільної соціалістичної справи.

Що ще відомо

Нагадаємо, у серпні Путін у посланні до Кім Чен Ину з нагоди річниці звільнення Кореї від японського колоніального панування заявив, що РФ та КНДР співпрацюють у всіх областях та координують зусилля заради регіональної безпеки.

Також ми писали, що за даними Forbes, Китай стурбований поглибленням зв'язків між Росією та Північною Кореєю. Зокрема тим, що це може знизити вплив Пекіна на Пхеньян та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація КНДР Кім Чен Ин Північна Корея
Новини
Трамп знає, що йому важко відмовити: що кажуть у владі про енергоперемир’я з РФ
Трамп знає, що йому важко відмовити: що кажуть у владі про енергоперемир’я з РФ
Аналітика
Демарш генпрокурора. Чому Кравченко атакував НАБУ і як у Зеленського реагують на скандал
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Демарш генпрокурора. Чому Кравченко атакував НАБУ і як у Зеленського реагують на скандал