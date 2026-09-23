Украина отправила пленных солдат КНДР в Южную Корею

Глава государства подчеркнул, что взять северокорейских солдат в плен живыми непросто.

"Один из них, поняв, что попадет в плен, пытался совершить самоубийство и был в шоке от того, что судьба не дала ему умереть. Вот так воспитывают людей на Севере. Такая реальность", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что у солдат КНДР забирают право выбора и "вбивают в сознание мнение, что они должны умереть" - при любых обстоятельствах.