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Тисячі північнокорейців збирають дрони для РФ під виглядом студентів

10:29 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Тисячі північнокорейців збирають дрони для РФ під виглядом студентів Фото: диктатор КНДР Кім Чен Ин та глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
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До 25 тисяч громадян Північної Кореї можуть працювати на російських підприємствах з виробництва дронів, зокрема в Алабузі. Влада КНДР видає їх за студентів, щоб обійти міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Звіт багатосторонньої групи з моніторингу санкцій свідчить, що до 25 000 громадян КНДР можуть бути задіяні в російській індустрії виробництва безпілотників.

Частина з них працює на підприємствах в Алабузі в Татарстані, де збирають безпілотні літальні апарати.

Скільки грошей отримує режим Кіма

За минулий рік північнокорейські працівники за кордоном принесли режиму Кім Чен Ина до 800 мільйонів доларів.

Ці кошти йдуть на фінансування ядерної та балістичної програм Пхеньяна, які порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

  • середня зарплата працівника з КНДР у Росії - близько 7500 доларів на рік;
  • більшу частину цієї суми забирає режим Кіма;
  • у деяких випадках вилучена сума навіть перевищує реальний заробіток людини.

Щомісячні зарплати північнокорейців у Росії можуть бути до п'яти разів вищими, ніж у Китаї. Тому Росія стає дедалі привабливішим напрямком для Пхеньяна.

На кінець 2025 року в Китаї працювали від 20 до 70 тисяч північнокорейських робітників. У Росії - від 15 до 30 тисяч.

Влада КНДР суворо контролює пересування працівників за кордоном та їхні контакти з іноземцями, щоб запобігти втечам.

Ті, хто все ж наважується тікати, ризикують тим, що переслідування торкнуться членів їхніх родин, які залишилися в Північній Кореї.

Відносини між Москвою та Пхеньяном значно зміцнилися після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

КНДР постачає Росії мільйони артилерійських снарядів і балістичні ракети, а також відправила тисячі своїх військових для участі в бойових діях проти України.

Натомість Росія дає Пхеньяну гроші, продовольство та військові технології для ядерних і ракетних програм.

Нагадаємо, за даними Forbes, у Китаї побоюються, що зміцнення зв'язків між Москвою і Пхеньяном може послабити вплив Пекіна на Північну Корею.

Там також стурбовані тим, що зростання військової впевненості КНДР здатне спровокувати нові конфлікти в регіоні.

Тим часом лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у листі до глави Кремля пообіцяв розширити й поглибити співпрацю з Росією та заявив, що вірить у перемогу Москви у війні проти України.

У зверненні він також запевнив у своїй незмінній підтримці російського народу.

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