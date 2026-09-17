Тисячі північнокорейців збирають дрони для РФ під виглядом студентів

До 25 тисяч громадян Північної Кореї можуть працювати на російських підприємствах з виробництва дронів, зокрема в Алабузі. Влада КНДР видає їх за студентів, щоб обійти міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Звіт багатосторонньої групи з моніторингу санкцій свідчить, що до 25 000 громадян КНДР можуть бути задіяні в російській індустрії виробництва безпілотників.

Частина з них працює на підприємствах в Алабузі в Татарстані, де збирають безпілотні літальні апарати.

Скільки грошей отримує режим Кіма

За минулий рік північнокорейські працівники за кордоном принесли режиму Кім Чен Ина до 800 мільйонів доларів.

Ці кошти йдуть на фінансування ядерної та балістичної програм Пхеньяна, які порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

середня зарплата працівника з КНДР у Росії - близько 7500 доларів на рік;

більшу частину цієї суми забирає режим Кіма;

у деяких випадках вилучена сума навіть перевищує реальний заробіток людини.

Щомісячні зарплати північнокорейців у Росії можуть бути до п'яти разів вищими, ніж у Китаї. Тому Росія стає дедалі привабливішим напрямком для Пхеньяна.

На кінець 2025 року в Китаї працювали від 20 до 70 тисяч північнокорейських робітників. У Росії - від 15 до 30 тисяч.

Влада КНДР суворо контролює пересування працівників за кордоном та їхні контакти з іноземцями, щоб запобігти втечам.

Ті, хто все ж наважується тікати, ризикують тим, що переслідування торкнуться членів їхніх родин, які залишилися в Північній Кореї.

Відносини між Москвою та Пхеньяном значно зміцнилися після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

КНДР постачає Росії мільйони артилерійських снарядів і балістичні ракети, а також відправила тисячі своїх військових для участі в бойових діях проти України.

Натомість Росія дає Пхеньяну гроші, продовольство та військові технології для ядерних і ракетних програм.

Нагадаємо, за даними Forbes, у Китаї побоюються, що зміцнення зв'язків між Москвою і Пхеньяном може послабити вплив Пекіна на Північну Корею.