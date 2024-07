Україна відправила першу групу спортсменів на Олімпійські ігри-2024

Четверо атлетів і персонал команд поїхали в Париж на головні змагання чотириріччя. Довга подорож стартувала зі столичного залізничного вокзалу.

Першими зі складу збірної України на Ігри-2024 вирушили спортивні гімнасти Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах і Анна Лащевська. Останні троє – дебютанти Олімпіади. Разом із ними поїхали тренери Геннадій Сартинський, Юлія Каюкова та тренер-масажист Олексій Лавровський.

Усього в спортивній гімнастиці Україна завоювала 6 олімпійських ліцензій. До співвітчизників невдовзі приєднаються Ілля Ковтун та Ігор Радівілов. Загалом на Олімпійські ігри цьогоріч поїде 140 українських спортсменів.

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

У головних змаганнях чотириріччя загалом візьме участь 10,5 тисяч спортсменів. Вони визначать медалістів у 48-ми дисциплінах. Збірна України обрала гаслом фразу The Will to Win ("Воля до перемоги").

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо) та канал "Суспільне Спорт".

Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня. Триватимуть змагання до 11 серпня.