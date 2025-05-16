Україна відправила делегацію до Стамбула, а РФ готує новий наступ: новини за 15 травня

Зеленський затвердив делегацію на переговори у Стамбулі: хто поїхав від України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження делегації України, яка буде присутня на переговорах із Росією в Стамбулі.

Указом президента сформовано делегацію для участі в переговорному процесі 15-16 травня з міжнародними партнерами - делегаціями Туреччини та США. А також із представниками Російської Федерації.

Росія готує новий наступ в Україні, - CNN

Росія накопичує сили на лінії фронту для нового наступу для захоплення нової української території. Володимир Путін хоче захопити все що зможе, пише CNN.

Неназваний представник США розповів виданню, що російські командири "прагнуть сформувати великі сили".

Magura збиває Су-30. У Буданова вперше показали дрони-вбивці літаків

Військова розвідка України вперше показала нове покоління морських дронів Magura V7. Ті самі, які нещодавно збили два російські винищувачі Су-30.

Українські дрони Magura попередніх поколінь успішно вразили 16 російських кораблів у Чорному морі, дев'ять з яких - знищили. А в новорічну ніч 31 грудня 2024 року вперше знищили два вертольоти Мі-8 і пошкодили третій.

Папі Леву XIV передали списки українських воїнів, які перебувають у полоні РФ

Україна передала Папі Римському Леву XIV списки воїнів, які перебувають у російському полоні. Понтифік закликав до звільнення полонених.

Понтифік зазначив, що його серце з Україною. Він закликав до повернення полонених і депортованих дітей.

"Тягне час": Стармер відреагував на відмову Путіна зустрітися із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін відмовився приїжджати до Стамбула на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, бо "тягне час". Адже він не хоче швидкого припинення вогню, заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Стармер зазначив, що Путін "стоїть на шляху" до припинення вогню між Росією та Україною.