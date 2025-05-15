"Тягне час": Стармер відреагував на відмову Путіна зустрітися з Зеленським
Російський диктатор Володимир Путін відмовився приїжджати у Стамбул на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, тому що "тягне час". Адже він не хоче швидкого припинення вогню.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Стармер зазначив, що Путін "стоїть на шляху" до припинення вогню між Росією та Україною.
"Те, що сталося сьогодні, - ще один доказ того, що саме Путін тягне час. Саме Путін є причиною затримки припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила про те, що вона хоче домогтися 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на шляху до цього миру", - наголосив він.
Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що союзники України "повинні діяти та чинити тиск на Путіна" на тлі невизначеності щодо мирних переговорів у Туреччині.
Він також закликав до подальших санкцій проти Росії.
"Нам потрібно чинити тиск на Путіна, який допоможе змусити його сісти за стіл переговорів. Зараз для нього настав час провести переговори й покласти край цим бойовим діям, - зазначив Гілі.
За його словами, у російського диктатора є можливість припинити війну: він може приїхати в Стамбул і провести переговори, а також віддати наказ про припинення вогню.
Переговори Зеленського і Путіна
Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський був готовий до переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Для цього він прибув до Туреччини.
Однак російський диктатор Володимир Путін проігнорував зустріч. На переговори він відправив делегацію, яка навіть не складається з топ-чиновників РФ.
Детальніше про переговори України та Росії у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.
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