"Тягне час": Стармер відреагував на відмову Путіна зустрітися з Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін відмовився приїжджати у Стамбул на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, тому що "тягне час". Адже він не хоче швидкого припинення вогню.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Стармер зазначив, що Путін "стоїть на шляху" до припинення вогню між Росією та Україною.

"Те, що сталося сьогодні, - ще один доказ того, що саме Путін тягне час. Саме Путін є причиною затримки припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила про те, що вона хоче домогтися 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на шляху до цього миру", - наголосив він.

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що союзники України "повинні діяти та чинити тиск на Путіна" на тлі невизначеності щодо мирних переговорів у Туреччині.

Він також закликав до подальших санкцій проти Росії.

"Нам потрібно чинити тиск на Путіна, який допоможе змусити його сісти за стіл переговорів. Зараз для нього настав час провести переговори й покласти край цим бойовим діям, - зазначив Гілі.

За його словами, у російського диктатора є можливість припинити війну: він може приїхати в Стамбул і провести переговори, а також віддати наказ про припинення вогню.