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Україна відправила 30 тисяч тонн пшениці до Ефіопії

Фото: Україна відправила 30 тисяч тонн пшениці до Ефіопії (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна відправила 30 тисяч тонн гуманітарної пшениці до Ефіопії у рамках "зернової ініціативи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Повідомляється, що балкер DENIZ M, який доставить 30 тисяч тонн пшениці Ефіопії, - це вже 17 судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Зазначається, що під егідою ВПП ООН до нужденних країн Африки та Азії вже було доставлено понад півмільйона тонн української пшениці.

Так, сьогодні з портів Великої Одеси вийшли три судна з 112,4 тисячами тонн агропродукції для Африки та Азії. Серед них балкер BC CALLISTO з 30,5 тисячами тонн пшениці, який прямує до Алжиру та балкер IOANNIS THEO, що доставить 52 тисячі тонн пшениці до В'єтнаму.

У Мінінфраструктури зазначають, що по "зерновому коридору" рухаються чотири судна під завантаження 122 тисячами тонн агропродукції.

Загалом з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 833 судна, які експортували 25,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Україна має відправити 30 тисяч тонн пшениці до Ємена.

До того ж, уряд продовжив фінансування гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

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зерновий коридорМІУ